Торговые сети поддержали проведение акции «Миллиона призов» среди участников ДЭГ

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11 августа 2021, 12:33

Фото: pixabay.com

Десятого августа Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой провести программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Ее участниками могут стать жители столицы, которые с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.



Акция направлена на стимулирование гражданской активности. По словам президента МТПП Владимира Платонова, предприниматели таким образом хотят повысить интерес москвичей к электронному онлайн голосованию, чтобы минимизировать любые риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а также характерных для осени гриппа и ОРВИ.



Как он пояснил, бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе «Миллион призов». И предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья.



По оценке Платонова, участие в программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе» демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Он подчеркнул, что желание привлечь внимание москвичей к онлайн голосованию и выборам в целом — это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать.



Акцию уже поддержали представители крупных сетей. Многие из них принимали участие в подобной программе в 2020 году во время голосования по внесению поправок в Конституцию.



«Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее», — подчеркнул начальник управления по внешним связям компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.





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