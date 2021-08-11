Вирусолог Аграновский заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех штаммов коронавируса

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11 августа 2021, 12:37

pixabay.com

Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, рассказал, насколько эффективна созданная российскими специалистами вакцина “Спутник V” против известных штаммов коронавируса.

По словам специалиста, российский препарат довольно эффективен против всех имеющихся на сегодняшний день штаммов COVID-19. Он подчеркнул, что в большей степени “Спутник V” эффективен против “уханьского” штамма - на 95%, и указанная вакцина в свое время разрабатывалась именно против данного штамма, пишет RT.

Аграновский отметил, что на 80% “Спутник V” обеспечивает человеку защиту против “дельты”, что является хорошей цифрой. Он добавил, что цифры могут разниться.

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