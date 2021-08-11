Сергунина: Москва поддержит российских финалистов престижных гастрономических конкурсов

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11 августа 2021, 12:13

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что правительство Москвы поддержит участие российских команд в финалах двух престижных профессиональных конкурсов — международного кулинарного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie.



Заключительные этапы обоих конкурсов пройдут осенью 2021 года во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha.



«Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов — уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников. Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания», — подчеркнула Наталья Сергунина.



Многие члены российских команд-финалистов работают в Москве. В финале Bocuse d’OrРоссию будут представлять такие профессионалы, как Виктор Белей (участник), Герман Владимиров (помощник), Ролан Дебюс (тренер) и Андрей Матюха (член дегустационного жюри).



«Я считаю, что за последние несколько лет гастрономическое предложение Москвы вышло на качественно иной уровень. Многие рестораны соответствуют самым высоким стандартам. Это признают, как российские эксперты, так и зарубежные коллеги-шефы», - отметил участник конкурса Виктор Белей.



В 2021 году программа финала Bocuse d’Or изменена. В связи с тем, что заказ еды навынос и доставка стали гастрономическим трендом периода пандемии, оргкомитет решил заменить традиционную подачу блюд на тарелке форматом навынос. Поэтому дополнительно конкурсантам предстоит разработать дизайн коробки для транспортировки, а еще приготовить угощения на 14 персон — закуски, основное блюдо, соус и десерт. Время ограничено, нужно уложиться за 5 часов 35 минут. Помимо вкусовых качеств, жюри оценивает внешний вид и подачу.



У участников Coupe du Monde de la Pâtisserie задача не легче. За 10 часов кондитерам нужно создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, и две скульптурных композиции — из карамели и шоколада. От России в финале мирового первенства по кондитерскому искусству выступят известные мастера Андрей Канакин (участник в категории «Шоколад»), Александр Васильев (участник в категории «Карамель») и Антон Афанасьев (участник в категории «Резка льда»). Президент команды — Юлия Иванова.



Оба конкурса входят в число главных событий индустрии — каждый в своей области. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту. Вначале организуются национальные отборочные туры в странах-участницах. Их лидеры затем представляют свою страну в полуфинале — на континентальном уровне. Например, континентальный тур Bocuse d'Or предполагает четыре соревнования — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, Африке и Европе (где выступает российская команда). Те, кто проявит себя лучше всего, попадают в финал, а заодно в список лучших шеф-поваров и кондитеров мира.



Европейский континентальный этап Bocuse d’Or, по итогам которого Россия завоевала путевку в финал, прошел в 2020 году в Таллине, а Coupe du Monde de la Pâtisserie — в том же году в Париже.





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