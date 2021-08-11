Андрей Бочкарев рассказал о проходке более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон»

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что тоннель между строящимися станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пройден более чем наполовину.
«Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел 904 м двухпутного тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» - «Нагатинский Затон» - это более половины общей длины тоннеля», - отметил Андрей Бочкарев.
Он также добавил, что в настоящее время на восточном участке БКЛ продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».
«ТПМК «Лилия» преодолел более 70% строящегося на этом участке тоннеля. Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции «Каширская» в сторону «Кленового бульвара», - пояснил Андрей Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что в настоящее время тоннелепроходческий механизированный комплекс «Виктория» остановился на специально оборудованной площадке для замены режущего инструмента и далее пойдет под руслом Москвы-реки, ширина которого составляет порядка 500 м.
«Комплекс «Виктория» также прошел зону плотной городской застройки в районе Печатники, часть тоннеля пройдена непосредственно под станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро, а затем под коллектором реки Нищенки», - сообщил Кравцов.
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