Андрей Бочкарев рассказал о проходке более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон»

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11 августа 2021, 11:55

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что тоннель между строящимися станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пройден более чем наполовину.



«Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел 904 м двухпутного тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» - «Нагатинский Затон» - это более половины общей длины тоннеля», - отметил Андрей Бочкарев.



Он также добавил, что в настоящее время на восточном участке БКЛ продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».



«ТПМК «Лилия» преодолел более 70% строящегося на этом участке тоннеля. Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции «Каширская» в сторону «Кленового бульвара», - пояснил Андрей Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что в настоящее время тоннелепроходческий механизированный комплекс «Виктория» остановился на специально оборудованной площадке для замены режущего инструмента и далее пойдет под руслом Москвы-реки, ширина которого составляет порядка 500 м.



«Комплекс «Виктория» также прошел зону плотной городской застройки в районе Печатники, часть тоннеля пройдена непосредственно под станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро, а затем под коллектором реки Нищенки», - сообщил Кравцов.





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