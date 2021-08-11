Рязанский прокомментировал идею Милонова обеспечить привитых от ковида граждан фирменными масками

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 11:35

фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение парламентария Виталия Милонова обеспечивать привившихся российскими вакцинами граждан брендированным набором для персональной защиты и профилактики заболевания.

По идее Милонова, нужно разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных фирменными масками и антисептиками.

Сенатор Валерий Рязанский полагает, что "лучшим брендом является хождение людей в открытую, без масок, улыбающихся, спокойных за своё здоровье". "Это самый лучший бренд. Бренд страны, бренд системы здравоохранения и бренд качества жизни. Вот к чему надо стремиться", — сказал в беседе с RT сенатор.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости