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Рязанский прокомментировал идею Милонова обеспечить привитых от ковида граждан фирменными масками

, 11:35

Рязанский прокомментировал идею Милонова обеспечить привитых от ковида граждан фирменными масками
фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение парламентария Виталия Милонова обеспечивать привившихся российскими вакцинами граждан брендированным набором для персональной защиты и профилактики заболевания.

По идее Милонова, нужно разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных фирменными масками и антисептиками.

Сенатор Валерий Рязанский полагает, что "лучшим брендом является хождение людей в открытую, без масок, улыбающихся, спокойных за своё здоровье". "Это самый лучший бренд. Бренд страны, бренд системы здравоохранения и бренд качества жизни. Вот к чему надо стремиться", — сказал в беседе с RT сенатор.

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