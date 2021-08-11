В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 11:16 Турана Гулиева,

Член совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о возможных попытках Запада организовать в России массовые акции протеста после выборов в Государственную Думу.

"Нет никаких сомнений, что отказ от наблюдательной миссии ОБСЕ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог для непризнания голосования на выборах в Госдуму. Есть основания полагать, что Запад может использовать это непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России".

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в период с 17 по 19 сентября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости