В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму

Член совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о возможных попытках Запада организовать в России массовые акции протеста после выборов в Государственную Думу.
"Нет никаких сомнений, что отказ от наблюдательной миссии ОБСЕ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог для непризнания голосования на выборах в Госдуму. Есть основания полагать, что Запад может использовать это непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России".
Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в период с 17 по 19 сентября.
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