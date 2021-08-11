В Крыму из-за жары пассажир автобуса полез через окно

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11 августа 2021, 10:45 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Инцидент случился на маршруте Севастополь-Инкерман. От веса 55-летнего мужчины пострадало транспортное средство.

Как сообщается, в пути мужчине стало жарко, и он снял футболку и высунулся из открытого окна чтобы охладиться. Увидев водоем старый севастопольский горячий парень с криками «Вите надо выйти!» потребовал остановить автобус, а потом, решив, что проще будет до воды доехать, схватился за руль. Водитель экстренно остановил многотонную машину посреди дороги. Когда шофер нажал кнопку вызова полиции не сообщается, но увидев машину с мигалками дебошир полез в открытое окно, которое под его весом сломалось, поранив беглеца. Позже люди в белых халатах перебинтовали ему руки, на которых ребята в форме застегнули наручники.

На вопрос «Пили?», горе-пассажир заплетающимся языком ответил «Нет», после чего был отвезен на медицинское освидетельствование.

Быстрому реагированию спецслужб способствовало оборудование автобуса навигационной системой, точно определяющей его местоположение в момент срабатывания кнопки тревожного вызова.

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