Сохранение ядерных арсеналов угрожает нашей цивилизации

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11 августа 2021, 10:17 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: Gerasimov174 / istock

Современные политики и политологи продолжают по инерции к месту и не к месту муссировать тему стратегической стабильности. Этот термин времен холодной войны все больше утрачивает свой первоначальный смысл, который долгие годы сводился к взаимному гарантированному уничтожению ВС США и СССР (РФ) в случае развязывания между ними ракетно-ядерной войны.



Несмотря на существенное сокращение в предыдущие годы арсеналов ракетно-ядерных вооружений США и СССР (РФ), общее количество развернутых ядерных боеприпасов увеличилось в мире с 3720 в прошлом году до 3825 в этом году. Причем около 2 тыс. из них находится в состоянии повышенной боевой готовности и почти все они принадлежат США и России.



На эти два государства приходится более 90% всего ядерного оружия и оба они имеют дорогостоящие программы по модернизации ядерных боезапасов. США и Россия продолжают придавать ядерному оружию большое значение в контексте доктрин своей национальной безопасности. Понятно что, политики США и РФ вряд ли решатся на применение ядерного оружия первыми, поскольку это может привести не только к уничтожению военно-экономических потенциалов двух стран, но и к гибели всего живого на планете. Но продолжать использовать свои ядерные арсеналы в качестве оружия взаимного сдерживания и рычага давления друг на друга, а также на другие государства, Вашингтон и Москва могут еще на протяжении длительного времени.



Простым гражданам России и США не совсем понятны мотивы ядерного и другого противостояния между двумя странами. С распадом СССР между США и РФ исчезли идеологические разногласия, каждое государство по-своему, но все же строит капитализм. У стран нет, как таковых, взаимных территориальных претензий, США и их западные союзники имеют открытый доступ к природным ресурсам России. Российские олигархи и госкорпорации заинтересованы продать на мировой рынок как можно больше углеводородов, цветных и черных металлов, золота, алмазов, древесины, рыбы, продукции сельского хозяйства и т.п. Завоевывать этих богатств не надо, их можно просто купить, да и время набегов и завоеваний каких-то орд прошло. Конкуренция и соперничество на мировой арене сводятся к соревнованию в научно-технической и торгово-экономической областях и не предполагают вмешательства во внутренние дела друг друга.



Приостановив, начатое было, сокращение ракетно-ядерных арсеналов, США и РФ провоцируют тем самым другие страны-обладатели ядерного оружия на ускоренное наращивание своих ядерных сил. Наиболее активно приступил к развитию ракетно-ядерного потенциала Китай, который уверенно выходит на передовые позиции в мировой экономике и научно-техническом прогрессе. Россия уже к концу этого десятилетия, вероятней всего, потеряет эксклюзивный статус единственной державы, способной на равных противостоять США в ядерной сфере, и окажется в совершенно новой для себя геополитической конфигурации.



Китайские власти пока не публикуют данных о своих ядерных возможностях. В докладе Пентагона за 2020 год говорилось, что КНР имеет более 200 ядерных боеголовок, но в течение ближайшего десятилетия может, как минимум, удвоить свой ядерный арсенал. По другим оценкам, у Китая уже сейчас около 350 ядерных боеголовок, из них около 185 установлены на МБР (в основном на передвижных). Если в строящиеся сейчас стационарные шахты будут загружены ракеты, способные нести по несколько боеголовок, количество боезарядов на китайских МБР может в перспективе увеличиться до 875.



Столь значимое наращивание ядерного арсенала позволит Китаю оставить далеко позади две другие ядерные державы — Францию (290) Великобританию (225) и заметно приблизиться к США и РФ. Следует также учитывать, что в гонке ядерных вооружений в Азии участвуют Индия и Пакистан. Суммарная мощь их ядерных боезарядов уже сегодня превышает 200 единиц, обе страны стремятся к созданию триады средств доставки ядерного оружия, разрабатываются новые ракетные системы морского и воздушного базирования.



Таким образом, говорить о стратегической стабильности в мире, имея в виду лишь примерный паритет ракетно-ядерных потенциалов США и РФ, теряет всякий смысл. Мир не стоит на месте и гегемонии ведущих держав в сфере ракетно-ядерного оружия приходит конец. Кроме того, надо учитывать, что появляются принципиально новые виды оружия типа геофизического (метеорологическое, экологическое), генетического, этнического, инфразвукового, лучевого (лазерное, пучковое), радиочастотного, радиологического, тех же дронов, создается искусственный интеллект, ведутся кибервойны, к тому же, силы международного терроризма не скрывают своего интереса к этим и другим НИОКР двойного назначения и получению доступа к ядерному оружию. Мы живем в век глобализации всех мировых процессов и пандемия коронавируса подтвердила необходимость консолидации всех государств в борьбе с общими угрозами человечеству.



Единственно правильным путем к повышению уровня международной безопасности и достижению настоящей стратегической стабильности было бы продолжить ускоренное сокращение ракетно-ядерных арсеналов США и РФ с тем, чтобы создать условия для подключения к разоруженческому процессу Китая. Китайское руководство неоднократно заявляло о своей готовности сесть за стол переговоров по ядерной проблематике с представителями США и РФ, как только будет достигнут паритет с ними в этой сфере.



Таким образом, есть два пути к расширению числа участников переговоров по ядерному разоружению. Первый - США и РФ продолжают сохранять свои арсеналы ядерных вооружений и совершенствовать их, пассивно ожидая нарастания возможностей в этой области Китая, а заодно Индии и Пакистана. Второй - резкое сокращение США и РФ своих ядерных сил до уровня Китая и включение этой страны в новые договора и соглашения типа СНВ-3. Как бы скептически не относились современные политики к идее «ядерного нуля», но ей в перспективе нет альтернативы. Только полное и всеобщее ракетно-ядерное разоружение может спасти мир от надвигающейся ядерной катастрофы. Удалось же мировым державам добиться запрета и полной ликвидации химического и биологического оружия. При этом нельзя забывать и о многомиллиардных тратах из госбюджетов на содержание и совершенствование ракетно-ядерного оружия. Пандемия коронавируса и новый финансово-экономический кризис в мире показали уязвимость и несовершенство систем здравоохранения даже в ведущих странах мира. Пример распада СССР, когда его солидный ракетно-ядерный арсенал нисколько не помог сохранить одно из самых мощных в мире государств, должен отрезвляюще подействовать на руководителей США, РФ и КНР. Сама жизнь диктует миру прекратить дальнейшую гонку ракетно-ядерных вооружений, а сэкономленные денежные средства и ресурсы направить в системы здравоохранения, образования, науки и т.п. жизненно важные сферы будущего нашей цивилизации. Часть этих средств можно было бы направить на спасение от голода и болезней населения Африки и помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Иванов Станислав Михайлович - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

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