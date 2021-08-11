Юрист Ирина Михеева рассказала, как одно слово может повлиять на получение наследства

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11 августа 2021, 10:21

фото: pixabay.com

Только одно слово может повлиять на судьбу наследства. Согласно п.2 ст.1124 Гражданского кодекса Российской Федерации присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным.

Юристы, адвокаты, нотариусы знают, что дела об оспаривании завещаний — сложные. От одного слова судьба наследства может полностью измениться.

Юрист Ирина Михеева привела пример, как женщина-наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания, и она законно лишилась части квартиры. Дело об оспаривании завещания рассматрива суд в Ульяновской области, - передает ПРАЙМ.

Юрист Михеева объяснила, что в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года "О судебной практике по делам о наследовании" указано, что завещание может быть признано недействительным по решению суда, в случае присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей.

В деле, которое рассматривал суд в Ульяновской области, завещание было составлено в присутствии наследницы. "Поэтому cуд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание, в том числе и по этому основанию", — пояснила юрист.

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