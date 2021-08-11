Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что о победе над COVID-19 речь ещё не идёт

Говорить на сегодняшний день о том, что о коронавирусе известно все, пока рано. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Специалист подчеркнул, что сейчас в том числе преждевременно говорить о победе над коронавирусной инфекцией. При этом в процесс изучения вируса вовлечены очень большие научные силы. Гинцбург назвал их беспрецедентными.
“Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя”, - сказал он.
По словам Гинцбурга, коронавирус весьма сильно меняется, глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы, что приводит к сильному аутоиммунному поражению. Он заявил об отсутствии в настоящее время эффективной химии против COVID-19.
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