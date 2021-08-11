Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 09:50

Фото: фестиваль Z.Fest

На защиту фестиваля Z.Fest приглашено адвокатское московское бюро, занимающееся публикациями о проведении мероприятия.



От имени бюро распространено опровержение ранее опубликованной информации, которое мы размещаем.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

4 августа 2021 года на официальном сайте «Аргументы недели» в сети «Интернет» по адресу размещена публикация «В Крыму на основании антиковидных ограничений опечатали территорию, где проходил фестиваль» об ограничении доступа на территорию ООО «Зет Сити» (Z.Fest, Z.City). В данной публикации допущены следующие утверждения, не соответствующие действительности:

• На территории зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических правил (в том числе, антикоронавирусных ограничений),

• На территории зафиксирован незаконный сбыт наркотических средств.

Эти утверждения не обоснованы и противоречат фактическим обстоятельствам. На территории не фиксировались какие-либо нарушения санитарно-эпидемиологических правил (в том числе, антикоронавирусных ограничений). Соответствующие протоколы контрольнонадзорными органами не составлялись, производства не возбуждались. На территории не фиксировался сбыт наркотических веществ. Информация о возбужденных уголовных делах по таким фактам отсутствует. ООО «Зет Сити» не получало от правоохранительных органов каких-либо уведомлений запросов или иной информации на этот счет.

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