Источник URA.RU сообщил, что Колокольцев увеличил глубину инспектирования уральского главка МВД

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 09:56 Источник: URA.RU

Владимир Колокольцев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее направил в Екатеринбург комиссию, призванную увеличить глубину инспектирования уральского главка. В управлении на транспорте МВД по УрФО в административном центре Свердловской области инициировано уже шесть десятков служебных проверок.

Инсайдер URA.RU подчеркнул, что в город уже приехали два сотрудника из центрального аппарата МВД, которые могут проводить оперативно-розыскные мероприятия. Специалистам предстоит изучить ситуацию с задержанным, который скончался. Речь идет о мужчине, получившем травмы в камере линейного отдела на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. По словам инсайдера, есть версия, что о произошедшем российскую столицу не информировали.

На сегодняшний день в уральской транспортной полиции изучают обстоятельства фальсификации статистики раскрытых преступлений. Отмечается, что в целях улучшения отчетности прибегали к завышению их числа. В связи с этим генерал-майор Александр Востриков, являющийся руководителем уральского управления, в начале текущего лета получил взыскание от министра внутренних дел РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости