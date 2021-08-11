Премьер-министр Латвии и министр здравоохранения «разошлись» во взглядах на вакцинацию

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11 августа 2021, 09:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Сегодня в Латвии актуально стоит вопрос: нужна ли населению третья доза вакцины? Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс не могут договорится по этому вопросу.

Как откровенно говорит министр здравоохранения г-н Павлютс: «В этом вопросе нет полной ясности. Есть страны, которые приняли или находятся в процессе принятия решения о третьей дозе, в первую очередь для групп риска. Латвийские специалисты изучают эту ситуацию, следят за ней. Производители проводят необходимые исследования, и регулирующие органы будут оценивать ситуацию».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш настаивает на третьей дозе вакцины! Он считает, что еще одна вакцина поможет укрепить иммунитет.

Как стало известно, в Латвии «испортилось» огромное количество вакцин AstraZeneka, а деньги уже «уплачены». Государственные умы, простите, «носятся», чтобы «сбагрить» ее другим странам… Вполне серьезно. Найдутся ли желающие?

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