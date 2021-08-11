Балатон: прекрасное «венгерское море»

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11 августа 2021, 09:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Именно так и называют его местные жители – «венгерским морем». И очень им гордятся! И есть за что…

Когда вся «истерика» с пандемией начала утихать, то я села около «компютера», как говорит моя соседка, и стала думать, где же мне отдохнуть и поработать одновременно: так решил наш любимый «зверь-генеральный». Мол, отдых хорошо, но и работу не забывай! Подумала я, подумала и решила, что поеду ка на озеро Балатон! А там и до термальных источников совсем рукой подать…

Я уже бывала на Балатоне – прекрасные воспоминания остались! Спокойствие, тишина, вода, солнышко и прекрасный национальный гуляш – говяжий суп, который тушится с добавлением лука, капусты, картофеля и помидоров. А уж отведать его – неземное удовольствие!

Итак, что мы знает о Балатоне?

Это озеро, которое находится на западе Венгрии. Кстати, крупнейшее в Центральной Европе. А побережье Балатона – курорт с выходами минеральных и термальных источников.

Интересно заглянуть в историю Балатона: древние римляне называли озеро Пелсо, а вот славяне, которые жили в Подунавье, именовали его Блатно… Нет, не от слова «блатной», а от слова блато – «болото». Кстати, у Венгрии нет выхода к морскому побережью, и местные жители окрестили это чудо «венгерским морем».

Когда мне рассказали, что в Балатоне водится 25 видов рыб, то я не поверила сперва, а потом увидела лодки с рыбаками и поняла, что у многих местных на обед подают рыбу из Балатона. Наибольшая популярность у рыбаков пользуется карп.

А вот что меня поразило – лебеди! Их тут много, и они совсем не боятся людей. Рядом с человеком может плавать эта красивейшая птица – символ верности!

Зачем стоит ехать на озеро Балатон?

Видимо, за красотой, лебединой верностью и спокойствием… Ты словно рождаешься заново и тебе хочется бежать, творить и улыбаться.

Кстати, наряду с обычным отдыхом на Балатоне не стоит забывать, что можно и пройти санаторно-курортное лечение: массажи, реабилитацию, посетить минеральные источники и, конечно, термальные воды…

Продолжение следует…

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