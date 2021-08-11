Южноуральцам рассказали, как узнать о долгах с помощью электронных сервисов

Для этого можно воспользоваться порталом Госуслуг.
Следить за ходом исполнительного производства и участвовать в нем жители Челябинской области могут с помощью Единого портала государственных (муниципальных) услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сервис включает в себя 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. Через этот раздел сайта в Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области поступило 47 тысяч обращений.
Также пользователи портала Госуслуг могут узнать о ходе исполнительного производства, в частности, принятых судебным приставом ограничений права на выезд за пределы страны или совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств.
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