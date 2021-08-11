Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что Кавказ может лишиться минеральных источников

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11 августа 2021, 08:14 Источник: РИА Новости

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На Кавказе минеральную воду добывают без комплексного плана с огромным количеством нарушений. Соответствующее заявление сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что во времена СССР речь шла о комплексной разработке месторождения, однако в настоящее время “это нарезанные кусочки”, из-за чего качественная добыча воды не представляется возможной. В связи с этим от граждан поступают жалобы. По словам Радионовой, Кавказ лишается источников уникальной, минеральной воды.

Она также отметила, что незначительные лицензионные участки способствуют росту антропогенной нагрузки. Специалист добавила, что первый горизонт минеральной воды уже нельзя пить, и сотрудники Росприроднадзора обнаружили 699 нарушений в эксплуатации скважин в ходе обследования 225 таких объектов региона.

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