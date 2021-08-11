Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, но остаётся напряжённой

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11 августа 2021, 07:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На российской территории ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, однако продолжает оставаться напряженной. Такое заявление сделала Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии.

Она отметила, что в ряде российских регионов в настоящее время увеличивается число случаев заражения COVID-19, тогда как в других ситуация стабилизируется. По словам специалиста, в некоторых субъектах обнаруживают все меньше носителей коронавируса.

Пшеничная подчеркнула, что в целом по России наблюдается снижение еженедельных темпов прироста инфицированных. Напомним, что за истекшие 24 часа в РФ подтвердили 21 378 случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране обнаружили 6 491 288 зараженных.

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