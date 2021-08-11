Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, но остаётся напряжённой

На российской территории ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, однако продолжает оставаться напряженной. Такое заявление сделала Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии.
Она отметила, что в ряде российских регионов в настоящее время увеличивается число случаев заражения COVID-19, тогда как в других ситуация стабилизируется. По словам специалиста, в некоторых субъектах обнаруживают все меньше носителей коронавируса.
Пшеничная подчеркнула, что в целом по России наблюдается снижение еженедельных темпов прироста инфицированных. Напомним, что за истекшие 24 часа в РФ подтвердили 21 378 случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране обнаружили 6 491 288 зараженных.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.