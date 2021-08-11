Со дна Тургояка поднято свыше 40 тонн автопокрышек

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11 августа 2021, 07:21 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Шины отдадут на переработку.

Первую партию автопокрышек, поднятых волонтерами со дна озера Тургояк, вывезли с береговой линии природного памятника. В ближайшее время все 40 тонн покрышек отправят на одно из перерабатывающих предприятий Коркино. Шины будут использованы для производства вторсырья.

Среди поднятых покрышек есть 28 шин от карьерных самосвалов БелАЗ. По словам замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, раньше автомобильные покрышки использовались для создания искусственной береговой линии для яхт-клуба и были частью пирса. Со временем они стали разлагаться и начали представлять угрозу для экосистемы водоема.

Добавим, что мероприятия по очистке Тургояка проходят в рамках всероссийской акции «Вода России» и реализации проекта «Экологический дайв-десант озер Южного Урала», поддержанного Фондом президентских грантов.

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