Глава Государственной пограничной охраны Латвии Пуятс: «Многие мигранты думали, что они уже в Германии, а не в Латвии»

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10 августа 2021, 23:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото латвийских коллег с ТВ района Курземес

За последние сутки на латвийско-белорусской границы было задержано около 200 нелегалов. Многие мигранты думали, что они попали уже в Германию, а не в Латвию. Об этом сообщил глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Глава пограничной охраны Латвии заявил, что возможности центров размещения лиц, ищущих убежища почти исчерпаны, поэтому придется строить палаточные лагеря.

Но как заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, что «строить палатки для нелегалов нельзя: они сочтут это за дружественные действия».

Но палатки все же будут! Первоначально, планируется построить палатки рядом с объектами пограничной службы.

Г-н Пуятс заявил, что мигранты из Беларуси приезжают большими потоками, а из этого следует, что все у них очень организовано. Многие нелегалы даже не знали, что они находятся вы Латвии: они видели себя уже в Германии! Теперь понятно, почему они, заплатив большие деньги, требуют выпустить их в город, чтобы получить жилье, пособия, страховку и т.д….

По словам Гунтиса Пуятса, границу пересекают мигранты разных возрастов: мужчины средних лет, женщины, дети.

Что касается установки забора-брони на границы, то пока можно сделать его из колючей проволоки, временно. А стабильное ограждение – забор обойдется Латвии в 1,73 млн евро.

Наши коллеги из районного ТВ (Курземес) засняли несколько мигрантов, которые пересекали границу: была даже женщина с грудным ребенком…

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