Министр обороны Латвии Пабрикс: Чтобы ни один нарушитель границы не поставил свою ногу на нашу землю
10 августа 2021, 22:25Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Сотрясает нынче Прибалтику: пока полиция разгоняет митингующих в Литве, в Латвии политики рассуждают о том, как «встретить» нелегалов.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал свое мнение:
«Ответственные структуры должны действовать последовательно и убедительно, обеспечив, чтобы ни один нарушитель границы не поставил свою ногу на землю Латвии. Кабинет министров принял положительное решение о введении ЧС в приграничье Латвии и Белоруссии. Латвийская армия готова участвовать и помогать государственной пограничной охране для установления порядка на государственной границы».
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