Майданов отметил удобство электронного голосования

Аргументы Недели → Общество 13+

10 августа 2021, 22:10

Фото: cоцсети

Заслуженный артист РФ, музыкант Денис Майданов считает, что дистанционное электронное голосование предоставляет возможность каждому сделать свой выбор. Об этом он сообщил на открытии федерального Штаба общественной поддержки «Единой России».

По его словам, каждый может решить, как ему комфортнее голосовать – у избирателей есть возможность определиться с наиболее удобным для себя форматом.

«Кому как удобно. Цифровой мир – позволяет голосовать из дома. Кто-то по привычке любит аналоговое голосование, бюллетень в урну – тоже прекрасно. Главное не как голосовать, главное – голосовать, главное - не оставаться безучастным», - сказал Майданов.

Положительные стороны электронного голосования отметил и лидер общественного мнения, журналист Тимофей Баженов Он рассказал, что этот формат позволит избежать скопления людей на избирательных участках. «Это оптимальный вариант, чтобы сделать свой выбор, в особенности в условиях коронавирусной инфекции», - подчеркнул Баженов.

По его словам, электронное голосование на выборах уже успешно использовалось и хорошо себя зарекомендовало. «Мы видим, что не первый раз люди будут голосовать таким образом. Мы уверены в чистоте и прозрачности такой формы голосования», - добавил Баженов.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В Москве можно будет проголосовать онлайн. Для подачи заявления необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Прием заявок закончится в 23:59 13 сентября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости