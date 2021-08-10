Тысячи человек вышли в Литве на улицы: полиция использовала слезоточивый газ

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10 августа 2021, 21:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Сегодня, 10 августа, у здания парламента Литвы собрались тысячи местных жителей, которые выразили протест против запланированных правительством страны ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу. Прибалтийские СМИ окрестили данное мероприятие, как «литовский Майдан».



Более 5000 человек скандировали около здания: «Парламент – вон!»



Чего хотят протестующие?



Они выступают за демократию и против прививок!

Протестующие выступили с требованиями: отклонить проекты принудительной вакцинации, как детей, так и взрослых, отменить все виды давления и дискриминации здоровых людей на основе вакцины, отменить обязательное тестирование, отменить режим ЧС, отставка правительства – полная!



До сих пор люди находятся у здания парламента Литвы: покинувшие здание депутаты были встречены упреками. Члены Сейма Литвы пытались поговорить с толпой людей, но это вызывало только негодование людей: кто-то даже пытался бросить флаг в депутатов… Депутаты Сейма Литвы пытаются договориться с протестующими, но, увы, пока не удается…

Альгирдас Сисас, представитель социал-демократов Литвы:



«За 25 лет я видел и разбитые окна, но еще такого не было, чтобы члены Сейма не могли уехать… Никто не может четко отрицать провокации… Я понимаю, что большая часть полицейских, которая охраняет нелегалов, находится не в Вильнюсе… А сейчас уже идет несанкционированный митинг…»



Как стало известно, полиция применила слезоточивый газ…



Митинг продолжается: протестующие просят президента объявить досрочные выборы в Сейме, а правительство должно объявить президенту о своей отставке…

Возможен ли такой сценарий и в Латвии?



Специально для Балтийского бюро «АН» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:



«Сложно сказать теперь… Конечно, люди доведены: последствия ковида… Многие потеряли работу, нелегалы на границы, сложные экономические условия… Я не думаю, что в Латвии это произойдет… Мы очень терпеливый народ…»



А вот я бы не была так уверена! Уже прошел митинг в Латвии против принудительной вакцинации! Но разве только в этом дело? Правительство премьер-министра Латвии г-на Кариньша вызывает у латвийцев только ненависть! Просто ненависть! Достаточно одного «толчка», чтобы терпение людей против беспредела подошло к концу… А предпосылки к этому «прекрасные»: насильственная вакцинация, мизерные зарплаты (если есть), непомерные новые налоги, которые «убивают» бизнес, открытое хамство и унижение народа, медленное решение вопроса с нелегалами и т.д.



18 августа вновь будет митинг в Латвии…

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