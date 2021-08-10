Андрей Хамров назвал причину отстранения от должности ректора РГСУ Натальи Починок

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Соответствующий приказ по РГСУ был подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым.
Хамров рассказал, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.», и были выявлены нарушения, недостатки в ее декларации о доходах. На время проверки ректор отстранена от должности. По словам Хамрова, проверка идет, возможно, там все нормально.
Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ на период с 30 июля по 6 сентября. Основанием для отстранения в приказе указаны статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс РФ), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях ведомства (п. 16 приказа).
Как отметил Андрей Хамров, решение о восстановлении или окончательном отстранении Натальи Починок от должности ректора примет глава Минобрнауки Валерий Фальков.
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