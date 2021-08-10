Композитор Раймонд Паулс: Кто сказал, что я покидаю сцену?

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10 августа 2021, 21:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Прославленный композитор и любимец латвийцев Раймонд Паулс решил… пошутить! Аккуратно «намекнул» журналистам, что, мол, пожилой я человек и надо подумать об отдыхе… СМИ ухватились за такую «новость» и до сих пытаются выяснить насколько это правда!

Обратимся к фактам! Это лето выдалась для Маэстро очень плодотворное: концерты, выступления, фестивали! Не успела отгреметь «Четвертая волна» в Юрмале, как Раймонд Волдемарович вновь выступает в театре Русской драмы! И выступает с огромным удовольствием! Так о каком «уходе» тогда идет речь?

Слухи прокомментировал сам Маэстро…

«Кто сказал, что я покидаю сцену? Ох, это слово «покинуть»… Журналисты все придумали! Буду играть, пока будет публика! Надо зрителям долги отдавать… Много билетов было раскуплено до пандемии… Нужно отыграть… Люди не хотят забирать деньги».

Многих россиян, кстати, интересует вопрос о том, какая публика «ближе» Раймонду Паулсу: не секрет, что в России зрители всегда отлично встречают Маэстро…

«Я никогда не делил публику по национальности… Для моей семьи это нехарактерно. Да, латыши, конечно, более сдержаны в эмоциях… С русскими все проще: заиграю и все проходит на «ура»: открытые эмоции чувствую, готовы на руках носить. Такой славянский менталитет. Я знаю это: выступал во многих городах России… Это хорошо… Но Латвия – моя Родина, и публика тут тоже очень интересная».

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