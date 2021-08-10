Латвия объявила ЧС в приграничных краях

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10 августа 2021, 21:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Ситуация на границе Литвы и Беларуси вызывает очень серьезные опасения у правительства Латвии: за последние сутки наплыв нелегальных мигрантов увеличился. На латвийско-литовской границе были задержаны за последние пару дней более 200 нелегалов. Правительство Латвии ввело ЧС в приграничных районах страны.

Такое решение было принято Кабинетом министров сегодня, 10 августа.

Министр МВД Латвии Мария Голубева на заседании правительства призвала коллег поддержать введение ЧС, объяснив, что «это необходимо» с учетом того, сколько нарушителей пересекают границу в последние дни.

По мнению министра, Латвия столкнулась с проявлением гибридной войны. И в этом виновата Беларусь: страна заманивает к себе ближневосточных беженцев, а потом пытается переправить их в Литву, Латвию.

Итак, что постановило правительство Латвии в отношении нелегалов?

Постановление правительства предусматривает, что при незаконном пересечении границы латвийские пограничники имеют право возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

А что будет происходить, когда нелегалы уже пересекли границу?

Правительство Латвии постановило, что Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции поручено обеспечить возможность размещения иммигрантов, а также лиц, подавших заявки на статус беженца или альтернативный статус.

Итак, на латвийско-белорусской границе введена ЧС.

Как этот вопрос решался на заседании Кабинета министров?

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии депутата Сейма, экс-министра благосостояния Рамоны Петравичи:

«Я уже говорила, что такие вопросы нужно было решать гораздо раньше. Разве не было понятно, что, после ситуации с нелегалами в Литве, это обязательно коснется Латвии? Что рассуждать? У нас уже более 300 мигрантов! Это только тех, кого удалось задержать! Я живу в центре города и хожу по улицам: вижу, что все больше и больше появляются людей, которые приехали в Латвию… Вопрос в том, а насколько легально они пересекли границу? Сегодня на заседании было высказано мнение о том, что нелегальных мигрантов следует «впустить» в Латвию, чтобы они интегрировались! Как можно реагировать на такое предложение? Кого и кто собирается интегрировать нелегалов?! Нужно же подумать, когда такое говоришь: буквально на днях во Франции был убит священник, который впустил в свой дом мигранта… Это же не единственный случай! Разве нужно, чтобы у нас такое повторилось? Если некоторые политики хотят принять в Латвию таких нелегалов и интегрировать их, то пусть размещают их у себя дома: отдают свою жилплощадь, машины, кредитные карты! Лично я на такое не пойду! Все прекрасно видят, как ведут себя подобные мигранты в Германии, Франции… Это безумие – «перетащить» всю Африку в Европу! А мы куда тогда? В Африку? Поверьте, есть такие организации в Латвии, которые защищают беженцев: подают разные прошения в министерства, просят для них денег и желают видеть в стране их. Я думаю, что тут четко следует разделить: те, кто бежал от войны, голода, разрухи! И те, которые хотят жить за чужой счет! К сожалению, пока к нам идут «вторые». Было принято решение на заседании правительства, что для нелегалов, которые уже находятся в Латвии, построить палаточный городок… Расселить их в палатках. Это будет повторение истории, как в Литве. Нелегалы заплатили деньги, чтобы добраться до конечного пункта, например, до Германии. Большие деньги… Разве их устроит палаточный городок? Конечно, нет! А мы получим очередную проблему! Я думаю, что «лучшие дни» с нелегалами у нас впереди…»

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