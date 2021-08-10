Михаил Барщевский: Программа «Миллион призов» актуальна и полезна людям

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10 августа 2021, 20:38

Фото: соцсети

Юрист Михаил Барщевский заявил, что инициатива Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) о проведении программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - законна. Он считает, что эта программа актуальна и будет полезна людям.



«Инициатива МТПП о проведении программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования абсолютно законна. Это не лотерея, потому что это все бесплатно, и это не попадает под закон о выборах, ведь это не агитация за какую-либо отдельную партию или человека. Это можно рассматривать как призыв пойти на выборы, но в этом нет ничего незаконного. На мой взгляд, это промоакция, партнеры программы будут что-то продавать со скидкой, но при этом привлекаются новые клиенты. Ничего плохого в этом я не вижу, все вполне законно», - отметил Михаил Барщевский.



Он считает, что программа «Миллион призов» актуальна и полезна людям.



«Это точно не навредит людям, и довольно полезная история в текущей ситуации. Это придает выборам некую азартную составляющую, увеличивает азарт. Это вещь неплохая», - добавил юрист.



По его словам, он сам уже участвовал в подобной акции ранее и ему понравилось, несмотря на то, что он ничего не выиграл.



Ранее сообщалось, что Московская торгово-промышленная палата предложила провести программу «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.





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