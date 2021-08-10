Хинштейн назвал имена отстраненных от занимаемых должностей после ареста экс-главы УМВД Камчатки генералов МВД

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10 августа 2021, 19:45 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Руководство Министерства внутренних дел РФ отстранило от должностей заместителя начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца и начальника УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина после ареста экс-главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн также сообщил об отстранении замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора Виталия Краснова.

По сведениям Хинштейна, Понорец и Демин в 2017 году выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв.

3 августа правоохранительные органы задержали отстраненного от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева в связи с уголовным делом по факту превышения должностных полномочий. По решению суда он арестован. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что в отношении Киселева возбуждено два уголовных дела. Их подробности пока не раскрываются.

Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ в июне. Он занимал пост с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.

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