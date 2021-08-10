Во Владикавказе задержан главврач республиканской больницы, в которой из ЧП с кислородом погибли пациенты

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10 августа 2021, 19:24 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Во Владикавказе задержан главный врач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, в которой в реанимационном отделении 9 августа скончались девять пациентов из-за ЧП с кислородом.

В управлении СКР по Северной Осетии-Алании имя главврача не назвали, но сообщили, что задержанному 58 лет. Следователи попросят суд его арестовать.

По факту гибели пациентов РК БСМП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, в котором находилось пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вчера на месте ЧП был глава республики Сергей Меняйло. Он сегодня уточнил, что кислородная система в больнице была установлена от шести до восьми лет назад без оформления надлежащих документов.

В региональном Минздраве сообщали, что на момент аварии эти пациенты были в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня, 10 августа, врио главы Минздрава Сослан Тебиев сообщил, что в этой больнице умерли еще два человека, но их смерти не связаны с кислородной аварией.

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