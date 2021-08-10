МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины

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10 августа 2021, 17:31

Фото: pixabay.com

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести программу «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.



10 августа на заседании Актива Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться к Правительству Москвы с инициативой провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов – #ВыбираемВместе».



Учитывая положительный социально-экономический эффект предыдущих этапов программы «Миллион призов», представители московского бизнес-сообщества предложили провести ее среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября.



Как отметил президент МТПП Владимир Платонов, с помощью акции «Миллион призов» предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, чтобы тем самым минимизировать и любые риски введения новых ограничений нормальной работы.



«Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе «Миллион призов». Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья», – заявил Президент МТПП Владимир Платонов.



По его словам, участие в программе «Миллион призов – #ВыбираемВместе» демонстрирует социальную ответственность бизнеса.



«Речь идет не только о сохранении здоровья горожан и предотвращении нежелательных для бизнеса эпидемиологических ограничений, чреватых потерей рабочих мест. Желание привлечь внимание москвичей к электронному голосованию и выборам в целом – это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать», – пояснил Владимир Платонов.

К уже традиционным партнерам программы «Миллион призов» выразили желание присоединиться представители строительной и автомобильной отраслей, предоставив для розыгрыша квартиры и легковые автомобили. Всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.



Напомним, программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества. В общей сложности сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей.



В мае 2021 года стартовала программа – «#ПобедимCOVIDВместе», в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 000 москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.





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