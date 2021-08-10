В МЧС предупредили о ливне и грозе до утра среды в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

10 августа 2021, 17:25 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

На сайте МЧС России во вторник, 10 августа, появилось предупреждение о ливне и грозе, которые возможны в Москве до утра среды. Спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета сообщили, что в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице в темное время суток, которое наступит во вторник после 20.15, ожидается атмосферный фейерверк.

Он объяснил, что причиной станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. При этом теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. По словам специалиста по погоде, вечером этот процесс активизируется.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости