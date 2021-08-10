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Сенатор Куайко заявила о важности вакцинации педагогического состава для нормальной работы школ

, 15:39 Источник: РИА Новости

Сенатор Куайко заявила о важности вакцинации педагогического состава для нормальной работы школ
pixabay.com

Вакцинировать педагогов важно для того, чтобы школы работали в нормальном режиме. Такое заявление сделала заслуженный врач РФ Татьяна Куайко, замглавы социального комитета Совфеда.

Она отметила необходимость прерывания цепочки распространения COVID-19. По словам Куайко, в течение последних 1,5 лет в стране власти вводили ограничения, связанные с пандемией, менялись штаммы. Она выразила надежду на то, что дети 1 сентября все же смогут посетить школы.

Куайко подчеркнула, что решение по работе учебных заведений будут принимать регионы и оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. “При этом уровень вакцинации имеет большое значение, особенно среди педагогического состава”, - сказала она.

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