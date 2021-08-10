В Челябинске трамвайные пути обособят от другого транспорта

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10 августа 2021, 15:04 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это позволит увеличить скорость трамвая.

В Челябинске проводится перезагрузка системы рельсового транспорта. Об этом на брифинге, который состоялся в пресс-центре «Гранада Пресс», рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам замглавы ведомства, в этом году в областном центре начнутся работы по обособлению трамвайных путей. Планируется отделить от остальных видов транспорта 30 километров путей. Обособление будет проводится разными способами, препятствующими пересечению путей: за счет бордюрного камня, столбиков, знаков разметки.

Также перезагрузка включает в себя приобретение вагонов, обновление остановок, разработку единой ливреи, ремонт путей и переездов, оптимизацию светофорного регулирования и другие меры. Комплекс работ будет проводится до 2024 года включительно. Главная задача — увеличить пассажиропоток до 70 миллионов человек в год.

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