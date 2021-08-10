Сергунина рассказала об открытии на ВДНХ профцентра для малого и среднего бизнеса

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10 августа 2021, 13:43

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что на ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП).



«Сейчас профцентр МСП в «Технограде» предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы»,- рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно. Расписание занятий опубликовано на сайте профцентра МСП.



Очные курсы по базовой компьютерной подготовке и работе с основными программами подойдут тем, кто интересуется информационными технологиями. Будущие маркетологи могут записаться на офлайн-курсы, посвященные продвижению бренда компании в социальных сетях и созданию сайтов. Для начинающих дизайнеров открыт набор на шесть очных курсов. Украшать помещение цветочными композициями научат на офлайн-интенсиве по флористике. Для сотрудников строительных компаний подготовили девять онлайн- и офлайн-курсов. Горожане смогут изучить BIM-технологии (электронное моделирование) в строительстве. На очных курсах по направлению «Электроэнергетика» будут готовить специалистов по обслуживанию оборудования на электростанциях, эксплуатации распределительных сетей, ремонту и эксплуатации воздушных линий электропередачи. Записаться на очные занятия по использованию фрезерных станков или онлайн-уроки по теме «Мехатроника» можно в разделе «Автоматизация производства». Как подбирать высококвалифицированный персонал, обучать и мотивировать своих работников, подскажут на лекциях для рестораторов. Все лекции пройдут очно.



«Количество участников в каждой группе ограниченно и зависит от тематики. При посещении «Технограда» необходимо соблюдать действующие санитарные меры, в частности носить маски и придерживаться социальной дистанции»,- уточняется в материале.



Подчеркивается, что для записи нужно предоставить документ, свидетельствующий о регистрации человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Также подойдет справка, которая подтверждает работу на предприятии малого или среднего бизнеса Москвы.





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