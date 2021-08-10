Непатриотичные ходы крымских чиновников

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10 августа 2021, 13:25 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Машины себе и одежду они безусловно могут выбирать любых брендов. Но почему им не нравится отечественное?



Мэр Ялты вышла на субботник в импортной маечке за несколько десятков тысяч рублей, мэр Симферополя инспектировал город в футболке не дешевле от гламурного французского бренда, мэр Евпатории выехал на тушение свалки тоже весь в не нашем одеянии. Что это? Нравится жить в России, но не нравится носить отечественное?



Они, конечно, расскажут, что это им кто-то привез подарок из Франции или Италии и там это стоит сущие копейки и не надо разгонять тут тему гламура. А чего им из Иваново ничего не привозят? Ходили бы в ивановском трикотаже. Вкладывали бы заработанное в России в российское производство.



Можно предложить депутатам Госдумы принять закон – стал чиновником, переходи на все российское. Казалось бы, чего проще! Но так ведь и в депутаты они идут не чтобы в ивановском трикотаже ходить.

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