Подписчики обвинили во лжи фигуриста Алексея Ягудина, который «не заметил» смога в Красноярске и приукрасил свои фото

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10 августа 2021, 13:36

Фото: cоцсети

Пользователи соцсети набросились на Алексея Ягудина, который «не заметил» смога в Красноярске. Они обвинили его во лжи и утверждают, что фигурист специально наложил яркие фильтры, чтобы «серую дымку» не было видно.

«Всероссийский День Физкультурника отметили/поздравили/наградили вместе с министром спорта Красноярского края Ростовцевым Павлом Александровичем»,- похвалился спортсмен, но фолловеры его тут же засыпали вопросами. Подписчики поинтересовались, как ему ситуация с запахом гари и дымом. Ягудин ответил, что не видел «никакого смога», «провёл день на улице, и никакой гари не почувствовал». И это спровоцировало скандал.

«Костюмчик то серый, а не синий. Как и небо в Красноярске», «Вот слов нет, надо же так врать, что задымления «нет». Если наш город такой прекрасный, может с семьей переедешь? И дышите этим воздухом!», «В Якутии на фоне пожара сфотаетесь? Напишите, что огня нет?»,- возмутились в комментариях люди. Не знаем, стало ли стыдно спортсмену или нет, но после столь гневных сообщений, он решил закрыть доступ к комментированию публикации.

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