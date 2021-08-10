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Синоптик рассказал, что два встретившихся над Крымом циклона начинают регенерацию

, 13:09 Источник: Аргументы Недели - Крым

Синоптик рассказал, что два встретившихся над Крымом циклона начинают регенерацию
Фото: mota.ru

Удручающим можно рассматривать заявление метеорологов, что два встретившихся циклона начинают регенерацию.

Информация поступает от центра погоды «Фобос». Его представитель Евгений Тишковец рассказал, что над Крымом сцепились два циклона. «Два этих вихря начинают саморегенерацию и превращаются в активную циклоническую депрессию с центром в районе Крымского полуострова»,- пояснил Тишковец.

Ожидается, что всю неделю будет теплая, но дождливая погода с экстремальными осадками.

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