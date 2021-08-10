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АТОР: Многие крупные очаги пожаров в Греции происходят за пределами туристических зон, где отдыхают туристы из России

, 12:44 Источник: АТОР

АТОР: Многие крупные очаги пожаров в Греции происходят за пределами туристических зон, где отдыхают туристы из России
pixabay.com

На территории Греции ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться напряженной. При этом крупные очаги возникают не в туристических зонах, где отдыхают российские туристы.

Греческие СМИ сообщают, что в настоящее время огнеборцы тушат пожары на острове Эвбея, Пелопоннесе, в Аттике. Сильно пострадал от огня север Эвбеи. Там полностью были разрушены многие здания. Среди россиян этот регион популярностью не пользуется.

Отмечается, что пожары обошли стороной курорты страны, где любят проводить свой отдых туристы из РФ. К примеру, стихия не наблюдалась на Корфу, на Родосе быстро взяли ситуацию под контроль, не было серьезных пожаров на Крите. Этой информацией поделились в пресс-службе крупного туроператора.

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