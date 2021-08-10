Источник URA.RU сообщил, что президент РФ Путин подарит Челябинской области новую дорогу

Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве на территории Челябинской области дороги, которая будет вести к селу Джабык. Оно в свою очередь пострадало в связи с лесными пожарами.
По словам источника, который близок к организации визита российского лидера на Южный Урал, в настоящее время этот вопрос находится в работе. “Президент дал поручение проработать вопрос со строительством дороги”,- сказал он.
В пресс-службе губернатора области подчеркнули, что о необходимости построить дорогу говорили жители Карталинского района. Глава региона Текслер, когда докладывал Путину о последствиях пожаров и их ликвидации шестого августа, рассказал о таком предложении и попросил власти оказать поддержку в этом вопросе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.