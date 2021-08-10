Источник URA.RU сообщил, что президент РФ Путин подарит Челябинской области новую дорогу

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10 августа 2021, 11:53 Источник: URA.RU

pixabay.com

Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве на территории Челябинской области дороги, которая будет вести к селу Джабык. Оно в свою очередь пострадало в связи с лесными пожарами.

По словам источника, который близок к организации визита российского лидера на Южный Урал, в настоящее время этот вопрос находится в работе. “Президент дал поручение проработать вопрос со строительством дороги”,- сказал он.

В пресс-службе губернатора области подчеркнули, что о необходимости построить дорогу говорили жители Карталинского района. Глава региона Текслер, когда докладывал Путину о последствиях пожаров и их ликвидации шестого августа, рассказал о таком предложении и попросил власти оказать поддержку в этом вопросе.

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