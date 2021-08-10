Андрей Бочкарев: В Москве 300 домов расселяется по программе реновации

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10 августа 2021, 11:22

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что общее количество расселяемых домов по программе реновации в столице достигло 300.



«С момента старта программы реновации в столице расселяется 300 домов, из них 56 уже демонтировано. Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 млн кв. м. Программа идет во всех административных округах города и в целом уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализации»,- отметил Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что в эксплуатацию сдано 135 домов площадью 1,7 млн кв. м, из которых 108 новостроек переданы под заселение.



Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что площадки после сноса пятиэтажек в дальнейшем включаются в Адресный перечень «стартовых» территорий.



«На месте снесенных 56 домов на следующих этапах программы реновации можно построить 33,3 тыс. кв. м недвижимости»,- пояснил Левкин.



Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 175 домов.





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