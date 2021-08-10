На Камчатке депутат «Единой России» застрелил человека, приняв его за медведя

Аргументы Недели → Общество 13+

10 августа 2021, 11:26 Источник: Baza

На Камчатке местный депутат «Единой России» Игорь Редькин, пытаясь отпугнуть медведя, случайно застрелил человека. Во всяком случае, в этом уверен сам депутат.

Игорь Редькин – один из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около полутора миллиардов рублей. Но тем не менее, когда жители посёлка Озерновский пожаловались, что в окрестностях селения ходит крупный хищник, Редькин решил взять инициативу в свои руки и разобраться с косолапым по-мужски. Благо и опыт охоты у него имелся.

Посидев немного в засаде, он увидел медведя и выстрелил. Спугнуть-то хищника он спугнул, правда позже узнал, что примерно в это же самое время, в этом же самом месте в темноте был ранен из огнестрельного оружия местный житель Андрей Толстопятов. А когда мужчина скончался в больнице, миллиардер сложил два плюс два, и честно пошел признаваться в полицию.

Редькин покаялся, снял с себя полномочия депутата от «Единой России» и вышел из партии. Что будет дальше - пока не понятно.

«В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», - рассказала жена погибшего Андрея Толстопятова.

Также она сообщила, что никто ей не звонил и соболезнований не выражал. О том, что в убийстве ее мужа признался известный бизнесмен и депутат, женщина узнала из новостей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости