На Камчатке депутат «Единой России» застрелил человека, приняв его за медведя
10 августа 2021, 11:26Источник:
Baza
На Камчатке местный депутат «Единой России» Игорь Редькин, пытаясь отпугнуть медведя, случайно застрелил человека. Во всяком случае, в этом уверен сам депутат.
Игорь Редькин – один из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около полутора миллиардов рублей. Но тем не менее, когда жители посёлка Озерновский пожаловались, что в окрестностях селения ходит крупный хищник, Редькин решил взять инициативу в свои руки и разобраться с косолапым по-мужски. Благо и опыт охоты у него имелся.
Посидев немного в засаде, он увидел медведя и выстрелил. Спугнуть-то хищника он спугнул, правда позже узнал, что примерно в это же самое время, в этом же самом месте в темноте был ранен из огнестрельного оружия местный житель Андрей Толстопятов. А когда мужчина скончался в больнице, миллиардер сложил два плюс два, и честно пошел признаваться в полицию.
Редькин покаялся, снял с себя полномочия депутата от «Единой России» и вышел из партии. Что будет дальше - пока не понятно.
«В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», - рассказала жена погибшего Андрея Толстопятова.
Также она сообщила, что никто ей не звонил и соболезнований не выражал. О том, что в убийстве ее мужа признался известный бизнесмен и депутат, женщина узнала из новостей.
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