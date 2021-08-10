Современный феминизм: за что боремся

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10 августа 2021, 09:55 Дарья Свиридова

Фото из открытых источников

Последнее время в Интернете все чаще и чаще поднимается тема гендерного равенства и феминизма. Особенно много обсуждений происходит на таких платформах как ТикТок, Вконтакте и Твиттер. Причем что в России, что в Америке и странах Европы. Одни говорят, что женщинам не за что бороться, и что феминизм не нужен, другие с пеной у рта доказывают обратное. Но есть ли смысл в этих спорах, и существует ли золотая середина между двумя мнениями?

Безусловно, споры не прекратятся, только если весь мир резко не согласится с одним мнением, и толку от них мало, все не смогут перекричать всех. Но сам факт того, что такие темы поднимаются, очень воодушевляет, ведь буквально пару лет назад никто знать не знал о феминистках, равенстве, мизогинии (ненависть, неприязнь по отношению к женщинам) и зачем это нужно нашему обществу. Со сменой поколений пришли и новые мнения, новые идеи и умы. Но, к сожалению, как бы многообещающе это ни звучало, даже такие важные остросоциальные темы умудрились извратить.

Итак, взглянем на феминизм в России и странах ближнего Востока.

Смотря видеоролики или читая посты на данную тему в России, можно заметить, что процентов 80 публикаций даже малейшего отношения не имеют к борьбе женщин за их права. Все, что мы можем увидеть это то, что мужчины угнетают всех женщин априори, что нужно придумывать новые феминитивы, даже к тем словам, которые уже существуют (пример: автор-авторша-авторка), что влезать в темы, в которых даже не разбираешься и приплетать туда мизогинию это нормально. А при попытке вступить в дискуссию с такими индивидами, ты получаешь волну ненависти, оскорблений, пожеланий смерти и лечения от мизогинии. То есть, те, кто говорит о всеобщем уважении и уважении к женщинам, самый первый желает тебе смерти за то, что ты просто не согласен с его/ее мнением. Иногда это и вовсе доходит до абсурда. Подобные индивиды в полной уверенности используют феминитив к слову «люди», к слову во множественном числе, описывающему народ, каждого человека и всех на земле. Используя слово «людини», один автор поста пытался всех убедить, что это совершенно точно поможет женщинам в борьбе за их права и совершенно точно о женщинах никогда не забудут, только потому, что есть феминитив «людиня». Очень грустно наблюдать как популярные блогеры, имея огромную аудиторию и имея обширные возможности для продвижения такой важной темы, несут такую откровенную чушь, внедряя ее в головы маленьких девочек и даже более взрослой аудитории.

И совсем малая часть женщин в соцсетях продвигают правда важные вещи для феминизма. Такие как насилие и что жертва не виновата в этом, что домашние побои от мужа это не нормально и что, если бьет, никогда не значит, что любит. Что женщина не обязана быть домохозяйкой и рожать детей, что «телка»– это корова, а не девушка.

И это в России. А что же происходит в странах ближнего востока? Там женщина и вовсе не человек. Должна слушать мужа, быть невинной до свадьбы, не изменять, хотя мужчине можно, и носить такую одежду, какую муж говорит. И почти никто из современных блогеров не поднимает эту проблему. Никто не говорит о том, что бедным девочкам в этих странах в 21 веке делают обрезание и никто не говорит, что это ненормально. Все гонятся за лайками и хайпом, лишь бы быть в тренде пока тема популярна и пока ее продвигают блогеры в ТикТоке. И пока «феминистки» соцсетей борются с ветряными мельницами, женщины в этих странах продолжают быть угнетенными. Вспомнить хотя бы ужаснейший случай, когда брат-мусульманин зарезал свою сестру за видеоролики в ТикТоке с макияжем и без хиджаба. Что может быть страшнее? А то, что семья спокойно простила убийцу, ведь он совершил убийство чести и избавил семью от позора в виде их дочери. И для Саудовской Аравии это нормально. Его похвалили и чуть ли не героем сделали. И разве не с этим нужно бороться? Разве это не проблема феминизма номер один? Настоящее угнетение женщин проявляется в насилии и представлении общества, что девушка – это вещь и инкубатор для потомства. А не в том, что к какому-то слову не придумали женский род и не в том, что какой-то там персонаж в игре слишком красивый для реальной женщины.

И ведь нынешние «феминистки» умудрились даже в игровое сообщество пробраться и установить свои правила. В предстоящей игре Horizon: Zero Dawn главный персонаж Элой была негативно воспринята американским феминистским сообществом из-за слишком красивой и «нереалистичной» внешности. По их мнению настоящая женщина не может быть красивой, стройной, подтянутой и с хорошей кожей. Поэтому компания прогнулась под это мнение и изменила дизайн персонажа, потеряв при этом адекватную аудиторию игроков. Залезли в игровую тематику даже те, кто в жизни не играл и их никак не касается, где какой персонаж как выглядит. Изменить изменили, но даже не задумались над тем, что сами же и проявили мизогинию. Говорить, что красивые женщины это нереалистично, а полные и уродливые это то, что надо? Это и есть самое настоящее угнетение и оскорбление женщин. Феминизм должен принимать и уважать всех девушек, а не только тех, которые удобны обществу и находятся на волне хайпа.

Надеюсь, рано или поздно люди одумаются, и будут предпринимать что-либо для лучшей жизни общества в будущем.



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