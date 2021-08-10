Мэр Шестаков рассказал, что Владивосток для туристов из Азии является более популярным, чем Сочи

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10 августа 2021, 10:20 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На сегодняшний день Владивосток привлекает туристов из Азии и Дальнего Востока в большей степени, нежели Сочи. Такое заявление сделал мэр города Константин Шестаков.



Он подчеркнул, что в настоящее время во Владивосток приезжают отдохнуть преимущественно жители Азии и Дальнего Востока. По словам мэра, местные власти в целях привлечения путешественников будут организовывать событийные мероприятия, включая гастрономические и деловые.

Кроме того, Шестаков похвалил местную кухню. Он отметил, что туристы, прибывая во Владивосток, посещают в том числе объекты Владивостокской крепости и океанариум. Он заявил о желании местных властей восстановить исторический облик Миллионки.

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