Хабаровский «Голос улиц» зазвучит в других городах ДФО

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10 августа 2021, 09:11

Общественная организация «ДАРИБ» масштабирует свой историко-просветительский проект «Голос улиц» на административный центр Дальневосточного федерального округа — город Владивосток. Адресные таблички с нанесёнными на них QR-кодами, по которым любой обладатель смартфона сможет прочитать сведения о прошлом и настоящем владивостокских улиц, установят в самом центре столицы Приморья в конце августа. Эта инициатива стартовала в 2020 году в Хабаровске, где уже более 30 улиц получили свои «голоса»: подробные очерки о них можно не только прочитать, но и послушать, причём сразу на нескольких языках.

- Мы давно искали возможности сделать проект общедальневосточным, ведь история у нас, дальневосточников, не настолько давно началась, чтобы делить её на, скажем, сахалинскую, приморскую или хабаровскую — история у нас одна на всех. В Хабаровске нам в своё время помог средствами Фонд президентских грантов. Теперь для продолжения проекта удалось привлечь благотворителя. Нас радует, что проект продолжит расти и развиваться и в Хабаровске, где также запланирована установка двух десятков новых адресных указателей “Голоса улиц”. Во Владивостоке первые дома получат новые указатели накануне Восточного экономического форума, гости которого смогут оценить нашу инициативу, прогуливаясь по центру города. Далее, в сентябре, мы пойдём по другим микрорайонам Владивостока», — говорит член правления АНО «ДАРИБ», дальневосточный журналист Алексей Елаш.

Мини-очерки об улицах Владивостока специально для проекта «Голос улиц» напишет Сергей Корнилов — историк, журналист, действительный член Русского географического общества, член Союза писателей России, ведущий проекта «Объяснения» Владивостокской городской библиотечной сети.

- Улицы Владивостока отражают сравнительно короткую, но богатую историю города, — подчеркивает Сергей Корнилов. — Даже просто в названиях улиц, истории их переименований содержится обширная информация о событиях, которые происходили во Владивостоке в разное время, и о людях, сыгравших в этих событиях решающую роль. Многие из этих событий и людей достойны описания в исторических трудах и художественных произведениях. Пусть наш небольшой труд внесёт свою лепту в дело сохранения исторической памяти о наших предках и их деяниях.

- История нашей страны и каждого города вдохновляет! — говорит Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка, выступившего партнёром просветительского проекта на стыке истории и диджитал. — «Голос улиц» позволит жителям Хабаровска и Владивостока в любой момент освежить в памяти имена героев, вспомнить об их достижениях, этапах развития Дальнего Востока. И теперь на зданиях, в которых находятся офисы банка, тоже появятся таблички с QR-кодами. Кроме того, проект транслирует бережный подход к окружающей среде: указатели «Голоса улиц» изготовлены из вторичного пластика.

За осень 2021 года АНО «ДАРИБ» установит более 40 новых адресных указателей с QR-кодами в двух дальневосточных городах. Чуть позже тексты также озвучат, как это уже сделали в Хабаровске, чтобы пользователи гаджетов могли слушать очерки об улицах как аудиоподкасты.

- Таким образом, количество улиц, охваченных “Голосом улиц”, постепенно приближается к сотне, — говорит член правления АНО «ДАРИБ» Дмитрий Щербаков. — Этот проект — это ведь не просто про обучение или туризм. Он поднимает важные темы дальневосточной идентичности и того, а что мы вообще знаем о наших земляках, внёсших большой вклад в освоение востока России, кроме их фамилий, которые на слуху как топонимы. Думаю, нам предстоит ещё большая работа в этом направлении.

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