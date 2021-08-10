В Челябинске появится сквер с музыкальными инструментами под открытым небом
10 августа 2021, 08:01 Анна Семенова
Такой опыт в нашем городе проведут впервые.
Челябинск благоустраивается, в нем становится много новых точек притяжения. Вскоре, например, на Тополиной аллее появится «музыкальный» сквер. Впервые под открытым небом будут расположены настоящие музыкальные инструменты, поиграть на которых смогут все желающие.
Как рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев, к услугам горожан будут ксилофон, барабан, тубафон, маримбу и другие инструменты. Унести ценности домой не получится: их закрепят как качели или спортивные тренажеры.
Если челябинцы по достоинству оценят новинку, подобные площадки появятся и в других районах.
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