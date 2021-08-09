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9 августа 2021, 22:21

Макар Рагин, фото из соцсети

В Стамбуле продолжается поиск россиянина Макара Рагина. 20-летнего туриста из Петербурга, пропавшего 28 июля, ищут 12 дней. Пока нет никаких результатов. Отец пропавшего молодого человека Федор Рагин рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией в Стамбуле во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения. Но в миграционных центрах Макара не нашли.

Парня искали на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.

"К сожалению, сказать нечего. Макар пока не найден", - сообщил Федор Рагин.

Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. 28 июля он вышел из номера отеля и больше его никто не видел. Вещи и документы остались в отеле.

Российские дипломаты обратились в правоохранительные органы Турции в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Стамбул.

Ранее Федор Рагин рассказывал, что Макар очень начитан, но замкнут и из-за своей интровертности мог попасть под чьё-то влияние. Согласно последней информации, молодой человек был на острове Бююкада недалеко от Стамбула в день исчезновения, 28 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

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