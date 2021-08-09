Следователи начали проверку обстоятельств гибели девяти человек в реанимации БСМП во Владикавказе

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9 августа 2021, 21:32

фото с сайта СКР

В Северной Осетии следователи начали проверку обстоятельств гибели в понедельник, 9 августа, девяти человек в реанимационном отделении клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе.

Представитель управления СКР по Северной Осетии Эдуард Гусов сообщил, что, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода. На месте происшествия работают следователи, "решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

Росздравнадзор проведет собственную проверку инцидента в больнице, передает "Интерфакс".

В больницу прибыл врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Он назвал причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа порыв трубы под землей.

"Получил доклад о том, что фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода",- цитирует Меняйло РИА Новости.

В Минздраве республики сообщили, что состояние больных, умерших из-за ЧП, было крайне тяжелым.

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