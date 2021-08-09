Девять человек скончались из-за нехватки кислорода в больнице скорой помощи Владикавказа

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9 августа 2021, 20:19 Источник: Mash

Девять человек погибли в больнице в Северной Осетии из-за поломки кислородной системы. Авария случилась сегодня днем, из-за прорыва трубы под землей снизилось давление в системе.

Всего в реанимации на инвазивной терапии с тяжелым поражением легких находилось более 70 пациентов. Многих удалось подключить к кислородным баллонам, но некоторых спасти не смогли. Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе.

Минздрав уже официально подтвердил эту информацию. По информации ведомства, сейчас подача дыхательной смеси восстановлена по резервной схеме. Предварительная причина аварии - изношенность оборудования.

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