В Липецкой области мамы детей-инвалидов обвиняют одного и того же врача, которая принимала роды

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9 августа 2021, 20:47 Источник: Mash

Фото: pixabay

В городе Усмань Липецкой области мамы детей-инвалидов объединились. Они обвиняют одного и того же врача, которая принимала роды. На их защиту встали и воспитатели местного детского коррекционного учреждения.

Все эти ребятишки посещают коррекционную школу, и врачи диагностируют у них задержки речевого развития. Когда стали расспрашивать мамочек, как проходили роды, выяснилось, что многие проблемные детки родились в одном и том же роддоме, и помогала им появиться на свет один и тот же врач - Елена Алипова.

«Очень много поврежденных детей! Я не знаю до каких пор это безобразие будет продолжаться!», - возмущаются педагоги коррекционной школы.

Девятилетняя Маша родилась с серьёзной инвалидностью. Она не слышит, не разговаривает, не может есть самостоятельно. Роды у ее матери принимала Алипова. Ребенок Татьяны Дудиной родился уже с поломанной ключицей и кровоизлиянием. Алипова применила запрещённый метод: давила роженице на живот. А когда все же стали делать кесарево сечение, порезали младенцу висок. Мальчик до сих пор на реабилитации, у него проблемы со слухом. Были и случаи, как говорится, и вовсе «из ряда вон» - одна женщина захлебнулась рвотой во время кесарева.

Врач оправдывается, говорит, что всегда есть риск кризисных ситуаций и у нее их не больше, не меньше чем у коллег. А больница отказывается компенсировать ущерб пострадавшим от врачебной ошибки женщинам.

Но мамочки горят решимостью отстоять свои права, Татьяна Дудина уже написала заявление в Минздрав, собрала все факты и теперь родильный дом ждет проверка.

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