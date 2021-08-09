Анатолий Чубайс рассказал о встрече Сергея Ковалёва со своим надзирателем из лагеря спустя много лет

Аргументы Недели → Общество 13+

9 августа 2021, 19:44 Источник: facebook.com/anatoly.chubays

Фото: соцсети

Анатолий Чубайс выразил соболезнования близким ушедшего из жизни Сергея Ковалева и рассказал о его встрече со своим бывшим надзирателем в зоне «Пермь-36».



Анатолий Чубайс:



- Сегодня не стало Сергея Адамовича Ковалева. Мне посчастливилось знать его много лет. Сергей Адамович был первым уполномоченным по правам человека в России. Тогда сам факт, что этот пост занял Сергей Ковалев, придал ему особый авторитет.



Правозащитная деятельность никогда не была легкой, а уж противостояние бесчеловечной советской системе слишком многим казалось делом безнадежным.



В самом начале своей научной карьеры Сергей Ковалев выступал против лысенковщины. И всю жизнь боролся с мертвечиной, которая пронизывала все сферы общества. Ему, биологу, специалисту по нейронным связям, было категорически невозможно принять мракобесие, смириться с ним. Не просто поиск истины — деятельная борьба за свободу, за право на свободу, защита справедливости стали знаменем, под которое он встал и никогда от него не отрекался.



Бескопромиссный и последовательный в своих убеждениях, Сергей Ковалев был человеком совершенно особенным. Знаете, уже в постсоветское время он приехал в зону «Пермь-36», где ему довелось когда-то отбывать заключение и столкнулся там с бывшим надзирателем. И все вокруг замерли в ожидании шумного скандала. Они узнали друг друга. И Сергей Адамович просто протянул ему руку для приветствия. В музее, где один был самым почетным гостем, а другой — сторожем, в дни, когда наступили другие времена, Ковалев всем показал, что такое великодушие и способность сочувствовать другим жертвам, пусть они и были по ту сторону колючей проволоки. Он никогда не воевал с людьми. Он боролся за них.



«Мудрость — это ум, настоянный на совести», - сказал когда-то Фазиль Искандер. Никто, наверное, не рискнет назвать жизнь Сергея Ковалева легкой. Но, думаю, она была счастливой - настолько, насколько может быть счастлив человек, всю свою жизнь следовавший своим убеждениям, тому, во что он верил, чему отдавал все свои силы.



Искренне соболезную близким Сергея Адамовича, его друзьям и единомышленникам.



Светлая память.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости