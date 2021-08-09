В России растет недовольство работой системы ЖКХ

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9 августа 2021, 19:05 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Сфера коммунального хозяйства вызывает все большее недовольство россиян. Об этом говорят данные социологических опросов.



Согласно исследованию холдинга «Ромир», 31% опрошенных считает, что в их районе в 2021 году коммунальщики работают плохо, и лишь 26% респондентов ответили, что проблем с ЖКХ у них нет. Во время подобных опросов в 2019 году довольных состоянием дел в коммунальном хозяйстве было 32%.



Если в 2019 году 81% говорили, что оценивают работу коммунальщиков в той или иной степени положительно, то в 2021 году таких оценок стало 69%. Самыми большими проблемами ЖКХ 21% респондентов назвали услуги персонала или управляющей компании и систему водопровода, 20% – систему отопления, по 6% – канализацию и электросеть.



Рост недовольства во многом может быть связан и с экономическими неурядицами в стране на фоне увеличения цен на услуги ЖКХ. По данным Росстата, рост тарифов в июле 2021 года в среднем по России составил 2,3%, в том числе на жилищные услуги – 0,74%, а на коммунальные – 3,59%. В годовом выражении, то есть к уровню июля 2020 года, тарифы в целом по стране выросли на 4,2% (жилищные – на 3,62%, а коммунальные – на 4,14%).



В некоторых регионах рост цен в сфере ЖКХ превысил инфляцию. Так, В Калининградской области жилищные услуги подорожали сразу на 18,3%. Наибольшее увеличение тарифов зафиксировано в Удмуртской Республике – на 6,8%, Кемеровской и Новгородской областях – на 6,4%, Республике Саха (Якутия) – на 6,2%.



Накопленная просроченная задолженность в ЖКХ к маю 2021 года составляла рекордные 460,8 млрд рублей, при этом износ коммунальных сетей в среднем по стране равняется 58%. В Калининградской области требуется замена 82% водопроводной сети, в Карачаево-Черкесской Республике и Псковской области – 69%, Республике Тыва – 67%. Износ сетей, как известно, приводит к увеличению числа аварийных ситуаций.



«Проблемы ЖКХ в основном связаны с изношенностью инфраструктуры, низкими доходами граждан и противоречивостью правовой ситуации. До сих пор нет ясности – это сфера ответственности рынка или государства. Декларируется, что это рыночная сфера, однако государство берет на себя регулирующие функции через жилищные инспекции, ограничивает тарифы и контролирует их через антимонопольные органы. Обеспечение теплом, водоснабжение – это вроде бы обязанность муниципалитетов, но у них нет возможности реализовывать эти функции. Такое регулирование вступает в противоречие с законами рынка. В итоге у нас многие водоканалы, например, находятся в предбанкротном состоянии. В стране много ветхих домов, ремонт и содержание которых требует больше средств, чем собирается, однако именно в таких помещениях чаще всего проживает малодоходное население. По таким домам тарифы поднимать невозможно, так как население все равно их не будет оплачивать, а решения по софинансированию содержания и капитального ремонта таких домов со стороны бюджета не принимается», - отметила исполнительный директор партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.



По ее словам, переплата населения за ЖКХ происходит из-за того, что в изношенных системах теряется вода, тепло.



«Нужно проводить модернизацию, применять современные энергоэффективные технологии. Однако правительство много лет не разрешало тратить на софинансирование на эти цели 15 млрд руб., которые числились в бюджете. Сейчас появилась надежда, Владимир Путин озвучил выделение 150 млрд руб. на эти цели, правительство начало агрессивное развитие инфраструктуры», - сообщила эксперт.



По данным Минстроя России, для замены и модернизации коммунальной инфраструктуры требуется не менее 4 трлн рублей.





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